明志書院創建257周年慶典、客家文化季暨泰山設置70周年將在後（31）天在明志書院及頂泰山巖廟埕舉行，邀請民眾到場參加明志書院「正日祭典」、頂泰山巖廟埕「書院大街」、「發現泰山」寫生比賽及「泰山設置70周年慶」詩畫展等系列活動，體驗泰山一年一度的盛事。

泰山早期因有交通與水利之便，成為清代移民耕墾開荒的首選，是北臺灣最早開發的地區之一。客家文化強調耕讀傳家，先賢胡焯猷為發揚客家義學精神，捐贈80多甲土地在1764年興辦「北臺首學」明志書院。

泰山區長林慶豐表示，活動當天為響應客家文化，準備了客家美食供參訪民眾品嘗，另有泰山客屬會以客家歌謠、二胡琴韻傳達客家美聲。為了推行全方位美術教育，也舉辦「發現泰山」寫生比賽，鼓勵區內學子透過畫紙，描繪出每個人心中的泰山印象與風貌。

新北市客家局局長林素琴表示，為發揚客家族群「晴耕雨讀」的文化傳統，活動當天將邀請新北市長侯友宜在祭祀典禮當天為智慧筆過爐，並贈送予20位國小至大專校院的傑出學生，除了祝福學子學業順利，也期勉學子傳承「晴耕雨讀」的客家精神，不論身處在什麼樣的環境中都能夠奮發向上。

(中時 )