行政院祕書長日前函文台中市政府，針對「台中市食品安全衛生管理自治條例」規定，有牴觸中央法規疑慮，要求市府1個月內回復。台中市議會國民黨團28日召開記者會撻伐中央逼全民吞萊豬；強烈要求市府繼續執行台中市食安自治條例，黨團呼籲高雄市長陳其邁實踐諾言，跟著台中市立委連署發動倒閣捍衛全民健康。

黨團書記長陳政顯說，「市議會不是中央的細漢仔」，自治條例是地方民意的意志展現，中央「舔美賣台」要犧牲國人健康準備放寬，中央修法充滿瑕疵，公告時間只有7天，還不開專家會議，現在又強硬要地方配合，這是鴨霸野蠻反民主的行徑。明年1月1日如美國萊豬進口，請陳時中部長拿下你的烏紗帽，也請蔡英文女士要求蔡英文總統下台，為自己當年說過的話負責。

執行長吳瓊華說，食安自治條例是2017年在前市長林佳龍任內制訂，完全依照地方自治的相關法規，也完成所有立法程序，已運作3年多；現在中央憑什麼一紙公文，就要地方「配合」修正？直轄市議會是獨立行使地方自治與立法的機關，「台中市議會不是行政院的下屬」，行政院一紙公文，看出威權心態。

市議員李中、沈佑蓮說，國民黨團一定不會修食安條例，並會要求台中市政府要依照議會通過的自治條例來落實，未來如果產生衝突請中央自行負責。台中市議會通過的瘦肉精零檢出條款，完全符合食安法第十五條第五款不超過安全標準的規範，不央不得僅憑行政命令就要求議會修訂。

陳本添、李麗華、羅永珍指出，教育部、軍隊可以不吃美國萊豬，台灣豬不能吃萊劑，但卻要台中市民吃萊豬，台中市民不如豬嗎？一紙公文就要求市政府修法真是卑鄙，我們完全拒絕，請她們自動下台。

劉士州、冉齡軒、陳文政說，中國大陸可以瘦肉精零檢出，台灣為什麼做不到？中國大陸可以不要瘦肉精的美國萊豬，台灣不行？民進黨的作法已經讓人搞不懂什麼叫民主，是不是全國只能聽蔡英文一個人的講法？請中央好好思考，不要讓全國所有民眾為了自己與下一代健康而官逼民反。

國民黨團議員強烈疾呼：「中央無能、台中硬起來！」請市政府一定要堅持守護市民的立場，嚴格執行食安條例；也呼籲民進黨議員，要審慎思考是要屈從黨意還是要站在民意這一邊。

(中時 )