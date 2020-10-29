前臺北市議員賴素如因涉雙子星大樓開發弊案，向業者收賄100萬元，今年4月遭臺灣高等法院更一審依公務員對於職務上行為收受賄賂罪判刑7年半，目前最高法院審理中；她認為當年法院裁定交保金1500萬元太高，請求法官調降更改保金及具保人。

目前仍為執業律師的賴素如，委由洪文浚、蕭仰歸及李宜光3大律師為她辯護，法官認為她遭重判須入監服刑的刑度，非無因此啟動逃亡境外、脫免刑責的動機，她也有相當資力，顯有在海外生活之能力，為確保日後刑罰之執行，有境管的必要性。

賴被控在雙子星大樓開發弊案索賄，並約定分100萬、300萬、600萬元3階段給付，白手套彭建銘依約先給付100萬元給她後，賴在議會提案通過開發案，但市議會臨時大會議決將附加但書刪除，因此業者沒有給付餘款，賴女後來也將百萬賄款退還。

一審認定賴素如索賄1500萬元，將她重判10年，二審認定彭建銘從未表示賴要求將1000萬元賄賂提高至1500萬元，因沒有監聽譯文外的補強證據證明，改認定賴期約1000萬元、收賄100萬元，判賴9年徒刑，最高法院撤銷後，更一審改判7年6月。

賴聲請降交保金，高院今代最高法院開庭訊問，7年前為她具保交1500萬元的大哥賴坤龍表示，這些錢是向友人借款的，希望法官可以換人具保，且他與賴素如都希望降低交保金的金額。合議庭將再評議後決定是否準許。

(中時 )