中部一名女警日前在派出所如廁，男警尾隨進入，從隔壁廁間以手機伸出隔板偷拍。（民眾提供／王文吉台中傳真）

中部某派出所游姓警員日前溜進所內女廁偷拍女警如廁。女警被隔板下方冒出來的手機嚇到，但她鎮靜走到值班台轉告值班男警，2人進入廁所內揪出偷拍狼，赫然發現竟是自己人。游姓警員事後刪除影片，坦承自己「一時好奇，年輕不懂事」，警方除將他調職，依妨害秘密罪法辦，並移送公務人員懲戒委員會。

這起警界偷拍自己人事件發生在今年9月6日，當時游姓警員與女警都是上班勤務，游員瞥見女警進入女廁，他也尾隨進入，並持手機伸過隔板偷拍女警如廁畫面。女警雖然被手機偷拍嚇到，到值班台告知值班男警，接著重回女廁，捉出躲在廁所的偷拍狼。

據了解，女警當時不知道偷拍者是男是女，也不知道是同事所為，經通報值班男警後，揪出偷拍者竟是「自己人」。游姓警員坦承偷拍，他僅懊悔說因「一時好奇、自己年太輕、沒有深思熟慮」，對女警並無愛慕之情，事後也刪除10多秒影片。

該分局秘書室表示，涉嫌偷拍的游姓員警未婚，年僅25歲，從特考班畢業後，分發到該派出所任職約2年，平時表現正常，沒有特殊績優之處，也也沒有怠惰或不正常。被害女警從警1年，年齡比游員小約1、2歲，

針對所屬偷拍現行犯，該分局依妨害秘密罪法辦，無故利用工具設備窺視他人身體隱私部位，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，並函送司法院的公務員懲戒委員會議處，最重可免職。

(中時 )