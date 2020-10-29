Lulu黃路梓茵以模仿陶晶瑩一炮而紅，而後成為《大學生了沒》固定班底，多年來在演藝圈打拼，近些年在主持界更佔有一席之地。不論主持綜藝節目或是各大活動、頒獎典禮，Lulu恰如其份的主持功力也為她迎來了不少掌聲。

從主持、歌手再跨足到YouTuber，擁有多重身份的Lulu都能任意切換。最近Lulu在自己的YouTube頻道開了新節目《畫說Lulu》，邀請眾好友來畫畫，並像一般朋友聚會一樣，閒聊、抬槓話家常。

兩人為了解任務，各出奇招 (圖/ 翻攝自Lulu黃路梓茵YouTube)

在最新一集的節目裡，Lulu邀請到痴痴來作客。節目一開始，兩人即接到任務卡，要在對方不知情的情況之下達成任務，最後贏家能得到一個「民間聖品」。Lulu的隱藏任務是：對鏡頭筆3次手指愛心、開合跳5下、將對方抱起3秒、讓對方說出「你很誇張」、碰對方胸部1次；白癡公主的任務是：對鏡頭連續飛吻3次、交互蹲跳5下、偷對方1跟彩色筆、讓對方說出「你很色」、跟對方十指緊扣」。

兩人一直無法好好畫畫 (圖/ 翻攝自Lulu黃路梓茵YouTube)

兩人為了成功解任務，無所不用其極，過程中頻頻懷疑對方是不是在解任務；到最後更在地上扭打成一團，讓一旁工作人員笑噴之餘，忍不住提醒「這是畫畫節目」。

許多網友在底留言「從LuLu開頻道 一直暗暗期待癡癡來feat.的那天」、「！！是痴痴，我有預感這集會特爆笑」、「黃標邊緣」、「這真的是好朋友才能這麽好笑」。

(中時新聞網)