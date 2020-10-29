歐美疫情惡化，多國再祭封鎖措施，危及全球經濟復甦，加上美國選舉膠著的預期增加，美股三大指數同步重挫，那斯達克跌3.73%，標普500跌3.53%，道瓊跌3.43%，VIX則攀至6月中以來的新高，達40.28。

第一金投信分析，美股大跌主要受到3大因素同時出現疊加衝擊：1.全球新冠疫情再度增溫，德、法二度封鎖全國至少1個月：歐洲感染人數激增，德法分別將於11月2日和10月30日起，兩國的餐廳、酒吧和非必要服務皆關閉，時間至少維持一個月；市場亦預期英國也將被迫跟進，歐洲再度壟罩數波疫情之中。2.美國選舉陷入膠著：雖然民調幾乎一面倒向，拜登勝選的預期強烈，但在決勝的搖擺州，川普似乎有急起直追之勢，競爭進入膠著狀態。市場民調顯示，民主黨支持者提前投票有62%，反觀72%的共和黨支持者選舉當天才會進行投票，而在4個關鍵搖擺州中，目前民主黨僅在賓州取得領先。由於大選變數仍高，投資人擔憂結果恐引發爭議，疊加疫情飆升衝擊，影響市場信心，拖累美股走勢。3.美科技股領跌，需求減弱預期重挫能源與消費：疫情衝擊，加上預期經濟刺激方案在選舉前恐無法通過，不利經濟復甦，標普500盤面全數下跌，尤其在微軟公佈財報不如預期後，科技股重挫4.33%，跌幅最重；另因需求下滑的預期，能源股下挫4.22%，通訊與消費亦分別跌4.03%及3.36%。

鑑於本次大選郵寄投票狂增，多州計票可能延宕，結果恐無法在當天揭曉，已令投資人選前格外謹慎。加上白宮與民主黨在選前就最新振興方案達成共識的希望渺茫，疫情又再度快速升溫，恐使經濟復甦力道減弱，在雙重不確定因素夾擊，短期股市震盪拉回風險增加，建議適度增加投資等級債部位。

雖然疫情再度爆發，但各國應對的方式已從容不迫，企業也找出以數位升級的無接觸、遠距服務、無人化生產方式因應之，預期短期在疫情難以排除下，所帶動的在家工作、遠距醫療、學習、運動、消費等宅生活將蓬勃發展，故AI＋5G依然是未來投資主軸，下跌都是投資人逢低布局的好時機。

(時報資訊)