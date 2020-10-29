路透社援引消息人士報導，美國珠寶鐘錶公司蒂芙尼（Tiffany & Co）已經與法國精品集團LVMH達成協議，將略為調降LVMH收購蒂芙尼的價格，以化解雙方因這項交易掀起的訴訟戰。

上個月該法國精品龍頭宣布取消原訂於11月24日完成收購蒂芙尼的計畫。蒂芙尼因此在美國特拉華州法院對LVMH提起訴訟，指控這家法國公司為了重新議價，故意拖延交易完成。LVMH則反控蒂芙尼在新冠肺炎疫情期間管理不善。

但最新消息指出，蒂芙尼與LVMH已同意將這個160億美元收購案的價格，從原先的每股135美元調降至每股131.5美元，並可能在周四宣布這項交易將重回軌道。

LVMH與蒂芙尼拒絕對此消息發表評論。

新談定的條件，意味著LVMH集團收購蒂芙尼可因此省下4.25億美元或不到3%。另有消息人士表示，雙方可能在1月完成這項新交易，但前提是獲得蒂芙尼股東會通過。

蒂芙尼本周稍早宣布，在獲得歐盟執委會同意後，由LVMH進行收購的交易已經取得完成交易所需之所有監管機關的批准。

(時報資訊)