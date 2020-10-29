港媒《香港01》今爆料立榮航空軍包機15日被迫半途折返內幕，中華戰略學會研究員張競受訪時表示，如今隨著資訊逐漸完整呈現，顯然就是大陸和香港派遣執法機艦，共同圍捕預備利用東沙島作為中繼點之香港犯罪外逃人士，但不想讓台灣知道。他憂心，如果政府不解決台港間因反送中事件所生的嫌隙，未來將影響其他領域的合作。

張競表示，立榮東沙包機因為香港飛航情報區管制空域，放棄進入折返當時，香港飛航管制機構未能事先發佈飛航安全通報NOTAM，並且未於該包機起飛前，通報立榮航空駐港機構，「顯然就是具有不便對外公佈之臨時狀況，但經國防部排除該空域當時實施軍事演習之因素後，唯一可能就是執法行動。」

張競分析，香港飛航情報區管制中心將管制高度設定為26000呎，其實就是要避免影響相關空域M750、A1、T1以及L1等數條國際航路上之過境航班，此因前述航路底部最低高度為27000呎，所以只有國內航路上之班機會被影響，因此航空管制拿捏相當精準。

張競指出，2019年香港社會動亂，由於台灣過度政治操作，再加上明確表達支持特定對像立場，讓香港認定台灣不會在圍捕滋事份子外逃案件上與其合作，因此自然不會與我共享治安情報，所以立榮包機事件才會讓我方被蒙在鼓中，不知飛航管制真正原因。

「香港為國際金融中心，我國對於反制多項跨國犯罪活動，高度仰來香港警方，但當香港動亂期間我方政治表態，讓雙方治安合作關係受到影響，實在相當遺憾。」張競強調，「如今香港暴亂滋事者外逃，又讓我方東沙島涉入其中，更讓我方進退兩難，政府更應妥善應對，切莫短視近利影響國際刑事合作、治安情報交換與共同打擊犯罪等各項機制運作。」

(中時 )