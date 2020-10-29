全球高速運算和網路應用領域創新連接方案領導廠商TE Connectivity（TE）宣布推出Single-beam、HD增高型、HD+5-beam及HD+8-beam金手指電源連接器，打造多方位的金手指電源連接器產品組合，滿足對高功率電源連接的多元需求。

該組合內的產品皆可在提供高功率連接的同時支援低速訊號連接，並依照不同的應用需求，提供5.2A／pitch（5.2A／2.54 mm）到46A／pitch（～15A／2.54 mm）間的各種額定電流選擇，且支援功率高達3400W。

TE在拓展金手指電源連接器產品組合後，針對介面、額定電流、功率密度和連接器類型等，皆可依客戶需求變化提供多種選擇。

TE Connectivity數據與終端設備事業部產品經理Tommy Yu表示，「在充分考量市場和客戶需求後，我們擴展了金手指電源連接器產品組合，提供更安全、更高功率與高密度的電源連接選擇；所有產品皆可相容於CRPS介面，並提供客製服務，從而滿足一般市場和高端市場中，不同終端應用對於各種電源單元、轉接卡等的電源連接需求。TE 最新推出的產品至少通過UL或TUV認證，以確保我們提供客戶的產品效能更為優質可靠。」

(工商 )