匯豐環球研究部門發現，自2019年12月中旬以來，ESG評級較高的公司股票表現，較全球平均水準高出4.7％；若分類上以「氣候相關」的類股，股票表現差距更大，比全球同類平均水準更高出13％。

該調研團隊進一步指出，亞洲地區有更多的發行人，希望在未來五年內重新分配資本，以因應環境和社會的議題；43％的亞洲發行人預計將做出重大改變，亦高於全球平均值32％。

兩項重要調研數據，來自匯豐集團29日公布的《2020年可持續融資及投資報告》。此份報告調查亞洲地區共325家發行人和325名投資者，深入瞭解受訪者對於可持續發展議題態度的變化。在這份涵蓋1,000家發行人以及1,000名投資者的全球報告中，亞洲擁有最大的抽樣母體。

匯豐集團可持續發展融資環球主管祈德寧（Daniel Klier）表示，可持續融資進入主流資本市場的速度比想像得中快，ESG已逐漸被視為一種資產，而不僅是對社會和環境問題的承諾，「這對市場來說具有正面意義，因為長遠而言，ESG的成功將取決於其風險和回報能否較其他傳統投資更具有競爭力。」

(工商 )