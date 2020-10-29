高雄市政府捷運工程局日前宣布、輕軌二階工程最快2021年1月復工，但抗議聲浪未止。市議員童燕珍29日號招官方及公證單位現地實測，測得噪音值低於標準。但民眾不服踢爆，這是前一天刻意抹油、放慢行車速度的造假結果，要求市長陳其邁白紙黑字、承諾今日測得的聲噪維持下去，不會改變。

實測地點選在駁二蓬萊C13站，透過分貝儀實測噪音值為62分貝。捷運工程局表示，此數值低於卡車壓過軌道噪音70分貝，也低於環保署噪音標準67分貝。

抗議民眾對測試結果仍相當不滿，拿出手機內前一晚的蒐證影片強調，輕軌行駛至轉彎處仍發出清楚尖銳的音頻。居民控訴，輕軌通車3年來仍不時傳出車禍，必需靠列車行進間不斷發出「嗶嗶」聲及路過要道時的「噹噹」聲來提醒用路人，全天聆聽下來簡直快要精神耗弱，甚至出現幻聽。

現場也出現一名住在輕軌彎道旁的女性住戶，強調自己就住在面對輕軌的方向8樓，她認為輕軌的轉彎噪音相較以往已改善非常多，對生活不致造成困擾。

捷運工程局坦言，為了精準測得行車聲噪，今日除了在測試現場安排充足人員進行交管，也要求列車行經該處時刻意不開啟警示音。

抗議民眾對此痛批不符合日常行駛狀況，還質疑為何前一天提前派人在軌道轉彎處抹油、刻意降訴，甚至遲至測試當天才做出最大幅度的改善。

捷運工程局承諾，從今天起輕軌行經轉彎處、行駛速度不會超過時速10公里，列車自動噴佈、人工塗抹的潤滑油也是環保配方，不會對環境造成傷害。

童燕珍（左）及抗議住戶要求，市長陳其邁白紙黑字、承諾今日測得的聲噪維持下去，不會改變。（袁庭堯攝）

(中時 )