美中貿易戰持續升溫，新冠肺炎疫情更衝擊全球經濟，工研院召集台積電創辦人張忠謀等歷屆23位院士，透過實體及線上召開年度院士會議向政府提出建言，認為台灣下一步，應首重加強數位科技的能力與人才培育，跨域創新產業生態系，將是台灣轉型發展新契機。

工研院院士以「全球經貿重整秩序，台灣產業新定位與新契機」為題發言，特別強調人才培育的重要性，指國家長期產業發展與創新機會方面，產業人才的長期培育是重要的，由學校培養基礎人才，工研院可培育產業5到10年所需要的斜槓人才，成為產業人才庫。

院士指出，面對數位科技所帶來數位轉型趨勢，及各國製造業在地化的需求，將迫使製造廠商需要全球布局，台灣要重新學習合作方式與利益的分享，建立服務系統，並由政府帶頭加上民間參與，創造成功案例。

因此，台灣應發展使用者為中心的系統架構，形成智聯網的數位經濟，整體產業由應用端聯合發展，結合台灣ICT優勢，以智慧醫療、循環經濟等跨領域創新建構產業鏈，才能為台灣產業找尋國際新定位與市場新契機。

同時，應善用工研院跨領域能力，提供試驗場域驗證與承擔風險，協助醫療與生技製造，

在AI人工智慧與5G等新科技發展下，資訊安全成為重大議題，工研院可成立組織投入法令建立、認驗證機制及教育等相關工作。

在傳統產業的轉型面向上要結合ICT科技，可將廢棄或剩餘的原料轉化為更高階的材料，創造新的商業模式，讓廢棄物產生更高的經濟價值，解決能資源的浪費。

院士們並一致認為，政府更要容許工研院多方投入創新和嘗試研發，以科技力協助廠商， 透過民間參與建立服務系統，因此政府在經費方面應要增加，支持較大幅度的研發風險。

(中時 )