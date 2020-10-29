又到繳納地價稅讓荷包失血的月份，今年彰化縣公告地價調漲1.55％，不少人比較台中不漲反而調降兩成以上！彰化縣政府地政處表示，地價稅兩年調漲一次，關鍵在於2016年台中一口氣調漲了38.25％，彰化才漲10.52，爾後台中調降是為了平衡，彰化縣在2018年條漲0.08％，今年再微幅調漲，是考量整體經濟發展，全縣19縣市都漲。

地價稅開徵，從 11月 1日至11月 30 日止，地政處提醒，如果逾期，每超過 2 天，就會按照地價稅額加徵 1％ 滯納金，最高加徵 15％；超過 30 日没繳，依規定就會移送法務部行政執行分署強制執行。

彰化縣地價稅今年調漲1.55％，一些納稅人比較台中，不解台中竟可以調降兩成，前縣長魏明谷表示，兩相比較，實在差太多。

根據全國統計資料，全國地價稅今年開徵戶數約 854 萬戶，開徵稅額 911 億元。整體來看，全國平均調降 0.66％ ，大致持平，只有台中市公告地價卻大幅調降兩成以上，是最突出的特例；台北市、新北市公告地價漲幅分別 1.3％ 1.1％ ；桃園市調漲 0.9％ ；台南市調漲近 1％ ；高雄市調降0.4％。

彰化縣地政處代處長陳麗梅表示，這次調漲，幅度的差距，更值得從拉長時間來看，台中這次調降兩成之多，主要還在2016年，台中市一口氣調漲38.25％，2019年調降6％，2020年再調降20％；反觀，彰化縣在2016年，彰化縣只有調漲10.52％，2019年微漲0.08％，2020年調漲1.55％，整體而言，漲幅還是少的。

陳麗梅表示，今年全國19縣市地價稅都調漲，縣府也考量整體經濟發展丶民眾税負、民間不動產大幅成長等因素，加上在2019年在執行這次調漲作業，並沒有發生疫情，訂下了這次微幅調漲的幅度。

(中時 )