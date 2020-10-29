我國青少年飲酒率近十年不降反升，據衛福部國健署最新國民健康訪問調查結果，青少年曾經飲酒率由98年25.7％攀升至106年27.7％，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料，國健署表示，青少年仍在發育期，應避免接觸酒精飲料。

國健署今天分析歷年國民健康訪問調查結果指出，國內18歲以上人口飲酒率從2009年的46.2％降至2017年的43％，飲酒人口仍有約843萬；值得注意的是，青少年部分，曾經飲酒率由2009年25.7％略升至2017年27.7％，其中男女青少年曾經飲酒率分別為29.3％及25.7％，推估約41.5萬青少年曾接觸酒精飲料。

國健署菸害防制組組長陳妙心根據瑞典一項整合性分析研究表示，研究針對一群18至19歲青年，追蹤其飲酒量及晚年罹患肝病情形，發現每日飲酒量超過30克的人晚年罹患嚴重肝病的風險達5至11倍。據108年國人十大死因，慢性肝病及肝硬化者位居第10位。

國健署署長王英偉對此發出警告，強調青少年仍在發育期，為了孩子的健康及安全，家長應透過身教及言教提醒孩子飲酒危害，並避免受到同儕影響接觸酒精飲料。

國健署強調，酒精在肝臟代謝後，代謝物除了會造成肝臟發炎、引發異常免疫反應之外，還會造成脂肪堆積而形成脂肪肝。喝酒是除了肝炎病毒之外，造成肝臟損傷的重要危險因子之一，世界衛生組織（WHO）已指出，飲酒並沒有安全量，即使少量也會有致癌風險，且健康風險會隨著飲酒量的增加而上升。

國健署建議，男性每日喝酒不超過2罐330毫升啤酒（約20g純酒精），女性則不超過1罐啤酒（約10g純酒精），如果是準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了新生兒的健康，請千萬不要喝酒。

(中時 )