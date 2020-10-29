中捷公司109年共編列71萬公關費，明年110年度中捷卻編列了140萬公關費，整整暴增變成兩倍！市議員周永鴻今天質詢說，中捷公司董事長林志盈，公關費翻倍到底是要用在誰身上？難道公關費翻倍，捷運運量也可以翻倍？中捷公司強調，公司公共關係費非僅首長個人支用，為全公司支應公共關係費用所需，公司撙節開支。

台中市議員周永鴻29日在議會質詢時，指出台中捷運公司明年公關費暴增翻倍，可是他詢問媒體朋友們，大家都說沒拿到文宣品紀念品。他質疑中捷公司董事長林志盈，公關費翻倍，到底是要用在誰身上？難道公關費翻倍，捷運運量也可以翻倍？

周永鴻詢問中捷公司董事長林志盈有多少公關費？其他高層又有多少公關費？林志盈回應，中捷公司每年編列一項公共關係費供全公司使用。中捷公司109年共編列71萬公關費，然而明年110年度中捷卻編列了140萬公關費，整整暴增變成兩倍！

台中捷運公司表示，依據「營利事業所得稅查核準則」第80條規定，中捷公司110年公共關係費可編列269萬7423元，但中捷公司比照台中市政府一級機關首長及副首長額度編列，計算方式為董事長、總經理各47萬7000元，兩位副總經理各23萬8500元，經台中市政府核定140萬元。中捷公司仍會以「當用則用、當省則省」的原則，撙節開銷。

中捷公司強調，公司公共關係費非僅首長個人支用，而為全公司支應公共關係費用所需，公司撙節開支，109年公共關係費編列71萬元，截至9月底止，全公司僅支用23萬6651元，用於犒賞員工、婚喪喜慶、節慶禮尚往來等。

(中時 )