美國總統大選進入倒數階段，前立委沈富雄大膽預測，拜登將勝過川普，並以130票至150票領先，更下注1萬元。此事引發網友熱議，好奇沈富雄的預測到底準不準，有人認為算準的，但也有人說他是「運氣不好的阿北」。

國民黨智庫昨（28）日邀請學者對美國大選結果進行預判，沈富雄堅信拜登會贏，更當眾說明已下賭注，認為拜登在選舉人票會贏川普150票。智庫國家安全組召集人林郁方聽完後表示願意加入賭注，沈富雄則說對國民黨要更加嚴苛，賭拜登至少贏130票，賭注金額為1萬元，林郁方回說，就算你（沈富雄）輸，不用給錢，直接到智庫掃地即可。

PTT鄉民好奇，沈富雄預測準不準，之前預測2018九合一跟今年總統大選都算準確，川普是不是沒希望了？

此事引發網友論戰，有人說，「余天那一次最後他不分區真的沒上啊，那次算準的」「最準就2008年那次」「韓國瑜贏市長、輸總統、被罷免，預測三連中」。

不過也有另一派的網友表示，「反著看就很準」「超準的啊，每次都跟他說的在反方向」「四年前他也說川普輸定了，聽聽就好」「賭海冥燈XD？」認為沈富雄就是看民調說話，甚至有人說，只敢賭1萬，「你就知道拜登快要GG了」。

(中時新聞網)