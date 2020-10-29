彰濱秀傳紀念醫院與金屬中心合作執行經濟部工業局「利基生技醫藥產業輔導與國際化推動計畫」，在微創中心建置「微創腹腔鏡手術臨床場域」， 29日正式啟用，微創中心院長黃士維表示，腹腔鏡手術要成功順利，除了需要足夠的手術經驗之外，也需好的器械和醫材。在臨床場域計畫中，整合國內優秀廠商的醫材產品。

微創中心院長黃士維表示，透過臨床場域建置，整合秀傳醫療體系八家醫院的量能，加上國際級微創手術訓練中心IRCAD的平台，可提供一站式的醫材創新整合服務，包括臨床需求確認、上市前臨床試驗、法規認證諮詢、國際行銷整合等。

彰濱秀傳醫院成立「微創腹腔鏡手術臨床場域」。（彰濱秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

彰濱秀傳醫院成立「微創腹腔鏡手術臨床場域」。（彰濱秀傳醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

黃士維表示，微創手術利用精密的器械做診斷和治療，使手術達成率增高，效果也提升。目前秀傳微創中心已完成超過500例的腹腔鏡肝臟切除手術，腹腔鏡微創手術應用於一般外科、婦產科、肝膽胰外科、胃腸外科、甲狀線外科、泌尿外科和乳房外科等，特別是肝膽胰癌症相關手術，以微創手術方式進行，術後傷口較小、疼痛減少、復原時間短，對病人意義重大。

(中時 )