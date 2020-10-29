南市警一分局員警蔡長榮（右）與尤韻晴（左）阻止詐騙案。（警一分局提供／李宜杰台南傳真）

台南市東區1名女子28日上午10時許，前往林森路某金融機構，欲臨櫃匯款至國外帳戶，於交談間神情有異且語多保留，機警的行員擔心女子受騙，便立即通報警方前往協助查處。經警方了解，才發現女子應受到「網路投資老師」詐騙，所幸及時阻止，才不致遭詐騙60萬元。

南市警一分局東門派出所員警蔡長榮、尤韻晴2員，28日接獲通報後，立刻到場關懷提問了解。據悉，該名曾姓女子要匯款給日前在網路上認識的1位投資老師，自稱可指導學員投資摩爾外匯，賺取高額獲利，同時蠱惑曾女加入「衝鋒小分隊群組」，獲取最新投資訊息，但須先匯款2萬美金至指定之國外帳號。

曾女因一時陷入對方話術圈套後，就聽從指示前往銀行匯款。由於員警努力勸說，並出示相關詐騙案例，曾女才驚覺自己被詐騙而打消匯款念頭，並頻頻向警方、行員致謝，保住辛苦積蓄。

警一分局呼籲，歹徒進行假投資（博奕）網站詐騙，均先透過LINE、Facebook、Instagram及Tinder等社群軟體，向不特定人士搭訕，散布「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾投資。

警方也提醒，投資一定有風險，民眾應慎選投資管道，特別注意避免投資標榜「高獲利」、「穩賺不賠」等口號之商品，更勿輕信網友所傳來路不明的投資管道，以免上當。如民眾發現可疑，請立即撥打110報案或165防詐騙專線洽詢，全民共同打擊詐騙。

(中時 )