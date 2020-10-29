Fan ran into @JLin7 & @KlayThompson at training center in Orange County,he said Thompson was practice with Jeremy Lin. pic.twitter.com/olztCOie9r — Penny Lee (@penny10654) October 28, 2020

看來林書豪重返老東家勇士的機率越來越大了！林書豪日前遭球迷偷拍到他跟勇士當家球星「浪花弟」克雷湯普生，一起在洛杉磯橘郡訓練館練球的身影，加上先前傳出柯瑞非常欣賞豪哥球風，看來比起加盟籃網，林書豪重返勇士機率還是大一些。

畢竟勇士是林書豪NBA生涯的起源，他在菜鳥球季替勇士打了29場例行賽，平均拿下2.6分、1.4助攻與1.2籃板，當時更在灣區擁有相當高的人氣，如今隨著他放棄續待大陸CBA，回到美國等待重返NBA機會，再回勇士確實是不錯選擇。

林書豪會被球迷拍到跟克雷湯普生一起練球，完全純屬巧合，因為這名球迷租借訓練館的時間，剛好被安排在克雷湯普生練球前面，在球迷離場後突然看到豪哥身影，才會刻意留下偷拍豪哥跟克雷湯普生一起練球場面，兩人看來交情不錯。

如今林書豪等同擁有「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生兩大勇士當家球星的力挺，加盟勇士機會越來越大，可是如果他真的重返老東家勇士打球，恐怕沒辦法穿上他最愛的7號球衣，因為勇士7號球衣已被上季表現搶眼的菜鳥前鋒帕斯卡穿走了。

(中時 )