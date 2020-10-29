日本央行（日銀）29日（周四）召開決策會議，一如外界預期貨幣政策維持不變，並重申該國經濟自疫情衝擊逐漸復甦的看法。

日銀在季度展望報告指出，「隨著重啟經濟活動，新冠病毒的影響漸漸消退，日本經濟可望展現好轉走勢。」

該央行決策委員會預料，本財年（到2021年3月止）經濟將萎縮5.5％，減幅比7月預測的衰退4.7％還大，不過到2022年3月止的下財年，央行預期經濟將擴張3.6％。

(工商 )