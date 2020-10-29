日央行政策按兵不動 本年度經濟衰退估5.5％ 13:282020/10/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本央行（日銀）29日（周四）召開決策會議，一如外界預期貨幣政策維持不變，並重申該國經濟自疫情衝擊逐漸復甦的看法。 日銀在季度展望報告指出，「隨著重啟經濟活動，新冠病毒的影響漸漸消退，日本經濟可望展現好轉走勢。」 該央行決策委員會預料，本財年（到2021年3月止）經濟將萎縮5.5％，減幅比7月預測的衰退4.7％還大，不過到2022年3月止的下財年，央行預期經濟將擴張3.6％。 (工商 ) #日銀 #月止 #日央行 #按兵不動 #經濟衰退 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》德法封鎖悲觀情緒 歐股收跌近3％ 10:342020/10/29 財經 《匯市》股匯不同調 新台幣早盤再升值逾3角 10:172020/10/29 財經 星國央行：疫情使衰退更甚以往 04:102020/10/29 全球財經 陸港觀盤－國際政治風險降低 十四五催化股市 04:102020/10/29 全球財經 配置平衡型基金 穩健掌行情 04:102020/10/29 投資理財 同志題材熱 影視圈引爆彩虹經濟 04:102020/10/29 產業．科技 《美股掃瞄》美股消息面：原油庫存大增＋歐美疫情急升 油價暴跌逾5％ 09:262020/10/29 財經 A股業績回暖 大中華基金有看頭 04:102020/10/29 投資理財 瑞儀 Q3毛利率續創新高 04:102020/10/29 證券．權證 第三季大驚奇 穩懋前三季賺贏去年 04:102020/10/29 財經要聞 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前狂押川普贏 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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