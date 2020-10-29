近年來迭有中國大陸抽砂船在我國海域非法盜採土石，行政院長蘇貞昌29日宣示，對於中國採砂船違法越界盜採海砂絕對依法嚴辦，「船拍賣、人法辦」。行政院會29日也通過修正草案，賦予執法人員更有效嚇阻工具，同時解決沒收船舶或設備的保管問題。

修正草案規定，在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰，提高到一年以上、七年以下，得併科8,000萬元以下罰金，並增訂供犯罪用的船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置沒收物。

行政院會29日通過「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」第18條修正草案及「土石採取法」第36條修正草案，行政院將函請立法院審議。

近年來迭有中國抽砂船於我國海域非法盜採土石，破壞台灣海洋環境與自然生態，侵蝕海洋國土，日前在馬祖海域更變本加厲，數量多到幾近圍島，海巡艦艇今年迄今，驅離中國抽砂船就已達近4,000艘次。

蘇貞昌指示，內政部、經濟部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。也請法務部、海委會、國防部及內政部等各有關單位通力合作，嚴格執法，持續加強盜採熱點周邊海域巡防勤務，守護國家安全。

(工商 )