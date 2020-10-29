空軍1架F-5E（5261）戰機今天失事，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職。空軍表示，F-5型機部隊全面停止飛行，執行天安特檢及調查作業。失事戰機出廠時間，69年11月14日，機齡40年，飛機總時間6260：40小時。上次週檢(6000HRPE)，108年9月29日至108年12月18日執行，檢查後迄今使用時間266：45 小時。

空軍說明失事經過，課目：基本攻防，一批兩架，朱冠甍上尉任長機(F-5E單座／5261)，0729時志航基地編隊起飛，起飛後長機無線電回報右發動機故障，0731時機場北面1浬彈射跳傘，僚機0746時志航基地安降。

搜救情況，0732時，空軍下令志航搜救機(UH-60M／939)起飛，0817時於北面目視落海飛行員，0840時吊掛完成，0844時降落志航基地，0849時轉送馬偕醫院。

朱冠甍上尉，空軍官校正期102年班，隸屬第七聯隊。104年3月27日任職，飛行總時數：703：00。機種時間：510：45。人員資格：兩機領隊。居住彰化市，已婚，一女，於0748時已通知家屬。

天候情況，0700時，能見度7哩，50雲幕，海流南至東南向，海溫22-26度，浪高1.5-3公尺，天氣符合訓練標準。

空軍指出，今天除戰、演任務外，其餘訓練任務暫停，候令執行；F-5型機部隊全面停止飛行，執行特檢及調查作業。

空軍處置作為上，0735時，空軍司令熊厚基下令於戰情中心開設緊急應變中心；0930時，熊厚基率督察長室及相關業參赴志航基地執行調查作業。

(中時 )