南投埔里分局史港派出所員警陳俊凱，於日前執勤時，得知轄區內有居民家境貧困亟需幫助；且夫婦兩人均為身障人士，家中無經濟來源僅依賴微薄的補助過生活，生活環境備亟困苦。

獲知兩家人困境後，陳俊凱籌措了2份物資主動前往關懷慰問兩人，將滿滿的愛心傳遞給他們。

埔里分局長方秋梅表示，警察不僅維護治安及交通工作，亦會結合民力造福亟需援助的居民，期望能藉此舉拋磚引玉，喚起社會善心人士的迴響，共同關懷社會需要幫助的家庭。

(中時 )