埔里員警視民如親 愛心滿滿盼拋磚引玉 13:252020/10/29 中時 黃立杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投埔里分局史港派出所員警陳俊凱，籌措物資主動幫助轄區內的弱勢家庭（民眾提供／黃立杰南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南投埔里分局史港派出所員警陳俊凱，於日前執勤時，得知轄區內有居民家境貧困亟需幫助；且夫婦兩人均為身障人士，家中無經濟來源僅依賴微薄的補助過生活，生活環境備亟困苦。 獲知兩家人困境後，陳俊凱籌措了2份物資主動前往關懷慰問兩人，將滿滿的愛心傳遞給他們。 埔里分局長方秋梅表示，警察不僅維護治安及交通工作，亦會結合民力造福亟需援助的居民，期望能藉此舉拋磚引玉，喚起社會善心人士的迴響，共同關懷社會需要幫助的家庭。 (中時 ) #埔里 #南投 #陳俊凱 #社會 #幫助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 埔里員警視民如親 愛心滿滿盼拋磚引玉 13:252020/10/29 寶島 永豐銀行多元共融 邀身障朋友展廚藝、拚團隊精神 15:512020/10/28 財經 鹿港四季紅 男神女神開唱邀你冬日來狂歡 16:402020/10/27 寶島 萬海捐贈貨櫃 支持建置食農學苑計畫 23:142020/10/28 財經 里長伯辦Party慶重陽！豬腳、壽桃祝福長輩呷百二 11:362020/10/28 財經 24位醫學政商大老齊推薦 蕭中正傳記「中正醫路」今上市 15:422020/10/28 健康 南投頭社水庫化缺水為轉機 補漏盼強化灌溉 11:162020/10/27 寶島 南投女童虐死遭棄屍掩埋 生母懷孕獲交保 23:112020/10/28 社會 霧社事件90年 南投籲提高紀念層級 04:102020/10/28 地方新聞 認識身障者 重建處邀永豐銀辦共融廚藝競賽 17:202020/10/28 生活 寶島熱門新聞 氣候變遷衝擊摩天嶺 甜柿專區混作芭樂 - 臺中市 竹市公有納骨塔位將滿 市府興建新堂將增4萬5000個 - 寶島 住家周邊、灌溉溝渠惡臭不斷 竟然是清潔隊廢水惹的禍 - 寶島 現代神農氏阿順伯，隱居深山一甲子 - 南投縣 看準人口老化市場 台南業者蓋養生宅搶銀髮商機 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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