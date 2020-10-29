台灣民意基金會董事長游盈隆日前形容，通傳會(NCC)舉行中天新聞台換照聽證會「比美麗島軍法大審還不如」；游盈隆今表示，主因是美麗島軍法大審被告尚可在軍事法庭上高談闊論，NCC卻處處限制「被告」中天代表的發言 ，完全無助於釐清事實，及促進三方的有意義對話和相互瞭解，也無助於社會大眾瞭解事情的真相。

游盈隆強調，最新民意顯示，超過三分之二（67％)台灣公民不相信NCC是不會受政治力量干預的獨立機關。蔡政府相關部門要嚴肅面對這些數字所反映的社會主流民意。如果以為可以輕描淡寫，以一切都是NCC獨立自主的決定為理由，就太低估台灣人民的智慧，後果堪虞。

游盈隆今在臉書指出，要關中天，或不換照，不是不可以，但一定要有具說服力的好理由，並能被社會大眾所接受；目前還看不到官方有具說服力的理由。如果官方有正當且具說服力的理由和證據，不給中天換照，他也可以同意。

他說，任何真正民主憲政法治國家，不會隨意弄個理由就關掉媒體，因為言論自由與新聞自由是人民最重要的基本權利與自由，保護人民的基本權利與自由是政府存在的目的、責任與義務。台灣是民主法治國家，必須依法行政，法律主治，而非人治，否則跟中共有什麼兩樣。

她指出，最新的民意，台灣有明顯過半數（53％)的公民不樂見中天被撤照，只有不到三分之一的人樂見。主流民意不樂見中天被撤照，是一個簡單的事實。

他強調，民意或許會變，端視政府的諸般作為而定，但當民意還沒有改變，主流民意清清楚楚的時候，政府決策者必須謹慎小心，千萬不要一時衝動，思慮不清，去和主流民意對撞。後果如何？2018九合一地方大選就是最好的例子。

(中時 )