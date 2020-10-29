國外大廠進駐、台商回流、中大型企業至台中設立據點，台中儼然成為國內外大型企業雲集之地，就業人口增加帶來的剛性需求讓建商也嗅到這波商機積極獵地，統計自2017年起至2020年實價登錄已揭露記錄，七期及相鄰的黎明自辦重劃區之土地總交易金額達974億元、水湳經貿園區及相鄰的中科經貿自辦重劃區則有460億元。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，近年除了台灣美光、大立光等大廠在台中投資設廠外，更有許多國外大廠，例如德商博世集團(Bosch)的電動自行車系統亞太總部、日本五十鈴汽車的環保商用車生產基地、日商三井Outlet、汎德等都選擇投資台中，顯見台中市發展已開始國際化，自然就帶動台中土地與辦公等商用地產的交易。

大型企業進駐、就業人口增加，使得原本就很強勁的剛性需求與企業商用需求更為活絡，持續帶動土地市場，近年吸引不少台北建商陸續南下獵地，從實價登錄揭露，位處市政中心的七期及黎明自辦重劃區，土地總交易金額2017年為140億元，2019年達377億元，若自2017年至2020年合計來到974億元。

而水湳經貿園區與相鄰的中科經貿自辦重劃區，因有經貿園區亮點重大建設，如中央公園、國際會展中心、台中綠美圖、中台灣電影中心等，加上對未來捷運橘線的預期效益，建商也爭相購地卡位，從實價登錄揭露土地總交易金額，2017年為45億元，2019年來到127億元，值得注意的是今年(1-8月)土地交易總金額已遠遠高於去年一整年的交易，金額來到192億元，成長51%，總計自2017年至2020年土地總交易金額達460億元，每年成長幅度高，是繼七期外另一個受矚目的區域。

總經理柯宏安表示，台中除了有國際大廠，本來就是許多隱型冠軍企業群聚的發展基地，產業實力堅強發展活絡，加上未來捷運通車帶來的軌道經濟學效應，在人口、產業、公共建設等利多條件下，預期商用不動產的需求將持續強勁。

(時報資訊)