大陸國新辦就「十三五」衛生健康改革發展有關情況舉行發佈會。大陸國家衛生健康委員會黨組成員、副主任于學軍介紹，從2015年到2019年底，中國居民人均預期壽命從76.3歲提高到77.3歲，4年提高了1歲。

此外，大陸醫療衛生服務體系也持續完善，優化醫療資源配置，啟動國家醫學中心和區域醫療中心建設，有84％的縣級醫院達到二級及以上醫院水準。從2015—2019年，每萬人全科醫生數從1.38人增長到2.61人，每千人口醫療衛生機構床位數從5.11張增長到6.3張，執業（助理）醫師數從2.22人增長到2.77人，註冊護士數從2.37人增長到3.18人，讓近90％的家庭15分鐘內能夠到達最近醫療點。

據中新經緯引述於學軍介紹，從2015年到2019年底，大陸居民人均預期壽命從76.3歲提高到77.3歲，也就是說4年提高了1歲。另外如孕產婦死亡率、嬰兒死亡率、5歲以下兒童死亡率分別從20.1／10萬、8.1‰、10.7‰降至17.8／10萬、5.6‰、7.8‰，主要健康指標總體上優於中高收入國家平均水準，個人衛生支出占衛生總費用的比重降至28.4％，健康中國建設取得良好開局。

(旺報 )