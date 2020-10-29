基隆食物銀行關懷據點成立！中華民國薄荷關懷協會創辦人李晟韋曾就讀基隆崇右科大，並以食物銀行關懷社會弱勢，市議員張秉鈞大力牽線，成功協助在基隆成立食物銀行關懷據點。

李晟韋期盼未來更希望可於基隆各行政區成立物資發放站，協助在地弱勢家庭，並透過食物銀行的機制集結社會資源照顧弱勢族群，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

超暖心！基隆食物銀行關懷據點成立，張秉鈞以麵包送愛給弱勢。（張秉鈞提供／吳康瑋基隆傳真）

李晟韋表示，因就學過程，長期待在基隆，發現許多真的有需求的民眾，但基隆目前尚未有民間協會成立食物銀行機構，協會希望可於基隆各行政區成立物資發放站，協助基隆在地弱勢家庭，也希望透過食物銀行的機制集結社會資源照顧弱勢族群，提供立即的協助，彌補公部門社會救助缺口。

李晟韋表示，架上琳瑯滿目的白米、沐浴乳、米粉、罐頭、民生用品及食品，都來自民間捐贈及善款購置，也感謝籌備過程中在地里長、店家、廟宇及企業的善心，大家有錢出錢有力出力，讓愛心資源做最有效的分配與運用，避免浪費的同時，也把愛與溫暖傳遞給更多人。

張秉鈞表示，現基隆市仍存在許多弱勢族群需要社會關懷；而弱勢家庭最基本的需求，就是解決三餐的溫飽。為了讓更多弱勢家庭受到照顧，秉鈞特與社團法人中華民國薄荷關懷協會創辦人李晟韋研議設點於基隆市，可照顧更多的基隆市民。

張秉鈞表示，為了喚起社會大眾關懷弱勢，已持續舉辦了不同類型的公益活動，如捐贈白米及尿布給創世基金會、贈送愛心漢堡給家扶小朋友享用、招待弱勢家庭兒童暢玩親子遊樂園、協同基隆世紀蛋糕捐贈愛心麵包給弱勢學童、舉辦寒冬送暖活動等，就是希望能拋磚引玉，讓更多人關心弱勢族群，他呼籲只要每個人願意付出一點，累積起來就可以幫助到諸多弱勢族群。

(中時 )