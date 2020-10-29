強化長期穩健佈局，材料-KY（4763）公告子公司濟南大自然新材料公司，與南美洲GLOBALFILTERS S.A.簽訂絲束供貨合約，交易數量約2,000噸（視市場情況，雙方協議上下10％），交易總額約880萬美元（視市場情況，雙方協議上下10％），以穩定南美洲銷售通路；惟當賣方之原料價格上漲超過10％，絲束價格應重新議定。

材料-KY前三季絲束、醋片營收佔比74％、26％；其中，高毛利絲束年增10.94％，醋片較去年同期略減0.64％，在應用於香菸中濾嘴的絲束市場剛性需求強，推升獲利攀升。

材料-KY為醋酸纖維絲束製造商，年產14,000噸，主應用香菸濾嘴；旗下轉投資中峰化學主生產塑料與紡織級醋片，年產能約2.5萬噸。

材料-KY先前已完成包括埃及最大私企集團ALMANSOUR INTERNATIONAL DISTRIBUTION COMPANY、東莞創耀塑料公司分別簽下絲束、塑料級醋片各億元以上合約，以及中國菸草集團三年長期訂單，合約總額在台幣6億元～8億元間。

材料-KY明年除轉投資山東棗莊醋酐廠預期首季完工投產，原料成本整合效益可望加分挹注；2月擬擴絲束產能，推進至1.7萬噸，醋片也預期下半年擴大五千噸產能，強化長期動能。

(工商 )