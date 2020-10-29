羽球世界球后戴資穎在沒有比賽期間，有了時間可以參與更多和羽球不同的活動，近日她受高雄市政府觀光局邀請，擔任高雄秋冬旅遊觀光大使，帶領民眾走訪高雄許多景點、精華區。

今天高市府觀光局在in89駁二電影院，舉辦「雄冬好玩『戴』你玩高雄」觀光影片首映會，影片中戴資穎帶領民眾走訪亞洲新灣區及、駁二藝術特區、壽山動物園、愛河等都心精華區，一路開心品嚐美食、體驗金工DIY、暢遊觀光景點，拍攝時小戴還應不同風格景點換了多套服裝，淑女、氣質、休閒、運動等滿滿街頭時尚，給球迷相當新鮮的感覺，她也在Instagram分享不少拍攝花絮照，也因為這個身份讓更多人注意到她，IG追蹤人數也來到40萬。

高雄市政府觀光局局長周玲妏表示，影片以輕快明亮的節奏，帶出高雄活潑多元的樣貌，民眾跟著世界球后戴資穎走訪亞洲新灣區，還有她最喜歡的壽山動物園，從頂級科技的智崴資訊科技i-Ride 5D劇院、鯨魚堤岸上野餐、眺望高雄流行音樂中心及大港橋、再到壽山情人觀景台、鹽埕區品嚐大溝頂美食及奶茶一條街等。

周玲妏補充，影片導演蔡宗展、平面攝影陳向詠及彩妝造型師陳明華都是優秀高雄子弟，這支影片是由一個非常專業的「高雄隊」完成，也希望藉由戴資穎個人社群平台受到全球許多關注的幫助下，把高雄觀光再次推向國際化，真誠邀請大家都來高雄，一窺精彩鏡頭下的高雄風貌。

(中時 )