南投縣內共有42個原住民部落，投縣府原住民族行政局長期重視每個部落的發展，其中原民教育和深化族語教學，可謂相當重要的課題，因此28日原民局在國立暨南大學，舉辦「族語教學與政策探討」論壇，盼透過交流，匯聚原民教育的成長能量。

南投縣府秘書張子孝代表縣長林明溱出席，他表示原民教育需要向下紮根，縣府透過垂直整合，盼各教學單位藉由一連串的論壇討論，提供給原民局更完善的資料，未來族語發展一定能更加蓬勃。

張子孝說，族語發展除了課堂上以外，他認為環境和自主學習也是關鍵，他舉例知名的樂團「北原山貓」，一直戮力用音樂的方式，傳遞族語的藝術之美，藉此提升原住民小朋友的文化連結和趣味感。

論壇中許多傑出的族語教師分享近期發展經驗，如布農族語言推動組織，積極盤點族語耆老，目前已盤點全台22的部落，找到240位族語人才；無獨有偶，賽德克族語言推動組織，今年2月就辦理了12場共識協作會議，並在暑假期間舉辦沈浸式夏令營、歌曲創作營等，激發小朋友的學習動力。

仁愛鄉親愛國小校長，也是論壇主持人詹素娥說，師資相關人力是教育推廣的缺口，希望投縣府能提供更多的資源，讓逐漸消逝的原住民族語得以傳承。

(中時 )