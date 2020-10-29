F-16攔截闖入造勢禁區飛機 川普嗨翻

美國總統川普周三下午在亞利桑那牛頭城（Bullhead City）舉行造勢活動時，一架未經許可的飛機飛入附近的禁區，而空軍F-16戰機緊急攔截，引發這位白宮主人一陣讚嘆。

「啊，看看那個，看、看、看啊！」川普邊指著天空邊說，「瞧瞧那個，他們給了總統一點表演。」接著群眾反覆高呼，「美國、美國、美國！」有人甚至大喊：「那是自由之聲！」

據美聯社報導，川普告訴支持群眾，那是5代「閃電II」式（Lightning II）戰機F-35，接著說：「你們知道要民主黨人為那掏錢有多難嗎？」

「我愛那聲音，我愛它，」川普在F-16發出震耳欲聾的引擎聲時說，「你們不知道我經歷了甚麼，才讓那些吸金機飛上天—我得從民主黨人那兒拿到那筆錢。」

而據CNN和《商業內幕》（Business Insider）網29日報導，北美防空司令部（NORAD）發言人柯內里歐（John Cornelio）說，這架小飛機闖入川普造勢活動上空的禁飛區，而F-16升空攔截時，它最初也毫無反應。不過，在戰機發射信號彈後，雙方進行了無線電通訊。

MUST WATCH: Fighter jet flies over @realDonaldTrump rally in #Arizona pic.twitter.com/36d9yunzEm — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) October 28, 2020

聲明指出，後來這架小飛機在F-16戰機護送下離開禁區。不過，北美防空司令部並未說明，那架小飛機當時在禁區做甚麼。

自從9/11恐攻後，美國便加強了國內防空。在有必要時，聯邦航空總署（FAA）會劃出臨時禁航區，而一旦出現狀況，北美防空司令部則會緊急出動如F-16，F-15和F-22等戰機執行任務。

事實上，當F-16攔截小飛機時，密勤局幹員也立刻採取行動，部分幹員迅速跑向川普，但是沒跑上講台。

(中時新聞網)