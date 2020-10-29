歷經三屆市長的捷運綠線年底即將通車。台中市議員黃馨慧29日交通業務質詢說，市長形容要「送禮物」給市民，但交通配套措施準備好了嗎？若捷運站附近交通號誌、標誌及標線沒有調整或增設，可能汽、機車駕駛人「未蒙其利先受其害」，造成廣大用路人「新年噩夢」。

黃馨慧指出，以台灣大道與文心路口為例，常常發生文心路右轉，因為行人優先通行權、車輛回堵到青海路，捷運車站出口附近交通有沒有做過整體評估，考慮文心路沿線重要路口增設右轉號誌？

黃馨慧說，捷運通車後，大批乘客到站後需要迅速分流，有沒有乘客臨時上下車地點？行人穿越道秒數計時器是否需要調整及放大數字提醒行人？預計採取哪些措施疏導周邊交通，不要讓原本已經交通壅塞路口「雪上加霜」？

黃馨慧強調，前朝交通局在文心路沿線劃設路邊停車格，造成機車騎士險象環生，未來捷運車站周邊停車規劃需要妥劃，減少意外事故發生。讓捷運通車真正成為台中喜事，而不是造成汽機車駕駛人的「新年噩夢」！

(中時 )