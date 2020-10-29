台中東勢天然氣外洩 消防灑水持續警戒 13:442020/10/29 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欣彰公司於台中市東勢區東關路6段施工不慎挖斷管線，造成大量天然氣洩漏。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市東勢區發生天然氣外洩，消防隊架設砲塔出水防護。。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真） 台中發生天然氣外洩！欣彰公司29日上午在 東勢區東關路6段施工，不慎挖斷管線導致大量天然氣洩漏。消防局上午11時52分獲報隨即派遣東勢分隊，出動消防車2輛、6人，由小隊長黃宏全帶隊前往，並架設砲塔出水防護中。 台中市消防局指出，現場天然氣持續洩露中，消防隊員持續出水警戒。欣彰公司人員表示，需關閉地區開關閥始能進行換管止漏，但需先行通知用戶後始能關閉。 (中時 ) #天然氣 #東勢 #消防 #消防局 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園平鎮鐵皮屋火警 無人受傷火勢獲控制 18:212020/10/28 社會 暐世開發乾洗手產品 助國人防疫 04:102020/10/29 產業特刊 台南國道火燒車乘客形跡可疑 原來是非法移工 18:572020/10/28 社會 印刷電路板大廠欣興電子工廠火警 濃煙直竄天際2人獲救 16:072020/10/28 社會 麻豆消防隊巧思 救護器材加裝LED燈保護弟兄安全 14:262020/10/28 寶島 左營突現天坑 調查總動員 04:102020/10/28 地方新聞 螞蟻認購火熱 阿里飆新高 04:102020/10/29 全球財經 欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐 04:102020/10/29 財經要聞 接單喊燒 義隆Q4業績續登高 04:102020/10/29 證券．權證 鹿港吉安海堤發現溺斃男子 疑似外籍移工 11:462020/10/28 社會 社會熱門新聞 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 信義區陶朱隱園豪宅前火警 32輛機車焚毀濃煙蔽天 - 社會 張國煒獲判繼承140億遺產 大房三子張國政不服提上訴 - 社會 急診醫男友身分曝光 吳夢夢霸氣回「養得起自己」網讚爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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