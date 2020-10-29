台中市東勢區發生天然氣外洩，消防隊架設砲塔出水防護。。（台中市消防局提供／王文吉台中傳真）

台中發生天然氣外洩！欣彰公司29日上午在 東勢區東關路6段施工，不慎挖斷管線導致大量天然氣洩漏。消防局上午11時52分獲報隨即派遣東勢分隊，出動消防車2輛、6人，由小隊長黃宏全帶隊前往，並架設砲塔出水防護中。

台中市消防局指出，現場天然氣持續洩露中，消防隊員持續出水警戒。欣彰公司人員表示，需關閉地區開關閥始能進行換管止漏，但需先行通知用戶後始能關閉。

(中時 )