空軍第七聯隊一架F-5E單座戰機，今（29）日清晨於台東外海墜落，上尉飛行員朱冠甍落海後，搶救不治身亡。朱冠甍多才多藝，是台東志航基地樂團「虎團」的吉他手，且去年才成為新手爸爸，女兒剛滿1歲，如今意外殉職，也讓親友相當悲痛。

隸屬台東志航基地第七聯隊的單座F-5E戰機，清晨由朱冠甍駕駛執行空戰練任務，起飛2分鐘後因發動機失效，緊急向塔台回報後跳傘逃生落海。朱員獲救時已無意識，緊急送往台東馬偕醫院搶救，仍宣告不治。

「虎團」在IG貼出黑畫面哀悼，「你愛的那片海洋，最後送你離開，馬克，這一路不容易，辛苦了，我們回家吧。」字裡行間透露出對朱冠甍的不捨。

朱冠甍去年底成為新手爸爸，虎團IG寫下，「不管晴天雨天總是在臉上掛著燦笑」，並給他虎團鮮肉的封號，「把音樂融進生命裡，把熱血當成生活必需品，不浪費人生的每分每秒」，並扮演著不同的角色，「當海的孩子，是個打魚好手；當山的孩子，是個帥氣獵人；當天的孩子，是個優秀飛行員」，不僅是好夥伴好兄弟，也是個好爸爸好老公，更是個好團員。

網友紛紛留言致意，「任務結束了，回家吧，辛苦了，謝謝你守護天空」「謝謝你守護我們台灣，一路好走」「謝謝您為了保護這個國家的人民而犧牲」「希望你的家人能振作起來，一路好走，辛苦你了」，也有人不願相信這是真的，喊話要朱冠甍醒來。

(中時新聞網)