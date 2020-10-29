2020秋鬥遊行即將於11月22日舉行，今天於立法院召開2020秋鬥遊行記者會，表達反黨國、反雙標、反毒豬的訴求。秋鬥團體對於民進黨在民生議題感到極為不滿，反毒豬指食安議題開倒車，黑箱通過進口命令，反威權指民進黨上任以後，政府有如過去國民黨的威權復闢，黨政進入媒體，操弄網軍。反雙標指土地迫遷重演過去大埔案的錯誤，民進黨在土地正義上雙標。

遊行總指揮林子文表示，今年秋鬥將從凱道集合出發，終點是民進黨中央黨部，象徵新的黨國一體化，並途經失去監督能力的立法院，以及威權獨裁的行政院，代表民主價值已被民進黨摧殘毀壞，人民必須發出抗議的聲音。

桃園產業協會總秘書吳嘉浤表示，政府完全沒有面對勞工的狀況，一個多月前勞動部才說勞保年金的方案沒有要改，但昨天又說要繼續砍老保年金；康軒吹哨者事件也顯示勞動事件法根本沒效，被政府、財團蔑視。他認為必須建立基礎年金，移工也必須跟本國勞工一樣，同工同酬待遇。

政大地政系教授徐世榮針對南鐵東移表示，土地迫遷是基本人權的課題，在苗栗大埔事件時，蔡英文說大埔是對人權的壓迫，在台灣不應該發生這種事，但今天民進黨執政後卻發生了；2014年時民進黨提出土地徵收法修法要廢除區段徵收，在執政之後應該輕而易舉可以通過，為甚麼今日不做？

台科大教授陳致曉說言論自由不容民進黨操弄，過去談黨政軍要退出媒體，現在民進黨不僅想將黑手伸進公視，內部更有具媒體背景的海派，已經變成是媒體操控黨政了，根本是雙重標準。而中天的換照問題，也應該將相同標準用在三民自身上。

2019年秋鬥遊行曾經停辦，秋鬥遊行的發言人李建誠表示，今年遇到民生議題的時候大眾比較有感`，反應較為踴躍，也表達上街抗議的意願。至於國民黨將協助動員是否擔心會有政治化的影響？李建誠也表示，秋鬥歡迎所有的政黨參加，但遊行的原則就是政黨不上台不發言，並要配合遊行議題走在遊行隊伍後方。

(中時 )