秋天是最適合大啖螃蟹的季節，一名網友表示花了7800元買一隻帝王蟹，沒想到回去一剪開竟爆開一堆寄生蟲，讓他嚇歪，照片曝光後有網友笑稱「以為是雞絲麵」，不過有老饕糾正，並揭發更驚人的超噁真相。

網友PO出要價7800元的帝王蟹，剪開一看以為是滿滿的寄生蟲。(圖/截自爆廢1公社)

老饕表示，黃色條狀部分其實是蟹膏，旁邊的一堆卵才是蟲。(圖/截自爆廢1公社)

原PO在臉書《爆廢1公社》發文指出，秋季就是要品嚐各種螃蟹料理，他在漁港買了一隻要價7800元的帝王蟹，但拿回家剪開一看卻發現，裡面竟是滿滿的寄生蟲，噁心畫面映入眼簾，他嚇到驚喊「阿娘喂！」，趕緊PO上網分享。

照片曝光後網友也驚呆，紛紛回應「好噁心呀天阿」、「我還以為是雞絲麵」、「那不是冬粉嗎」、「買螃蟹送雞絲麵」、「我不行，有密集恐懼症」，在網友一片哀嚎聲後，有老饕指正，黃色條狀的部分其實是蟹膏，還沒煮過的蟹膏就是長這樣，流動狀確實跟蟲的形體很像。

不過最令人作噁的是，網友指出，蟹膏旁邊的一堆卵才是寄生蟲，由於多數人吃的帝王蟹都是餐廳烹煮過的，因此第一次看到未烹飪過的蟹膏才會誤以為是寄生蟲，建議還是煮熟再吃比較安全。

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(中時新聞網)