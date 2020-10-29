配合大陸古雷投產進度推展，台聚（1304）代重要子公司旭騰投資公告決議增資福建古雷石化3億人民幣。福建古雷石化主生產及銷售石化產品及塑膠原料等，目前實收資本額87.144億元人民幣，本次擬新增資本額6億人民幣。

台聚集團參與的古雷石化一貫投資，由中方與台方各持股5成，總投資額約人民幣303.9億元，佈局項目包括乙烯、丙烯及丁二烯、EVA、環氧乙烷（EO）、乙二醇（EG）等產銷業務。首波PP投產約在年底，初期丙烯原料會採用進口；乙烯等產線預計明年8月投產；EVA項目則預計投產時程在明年下半年。

台聚公告一系列增資計畫，包括現金增資子公司連勝環球（台聚和亞聚共同設立）748萬美元，現金增資恆凱環球4,224萬美元（約新台幣12.1億元），和現金增資旭騰投資5,226萬美元（約新台幣14.9億元）。其中，旭騰主要股東包含台聚集團、聯華實業、中鼎及和桐集團等。

台聚認為，古雷投產後若有剩餘乙烯產能，可運回台灣作為原料，存放近期投資高雄洲際碼頭二期4萬噸儲槽中，也可儲存美國外銷乙烯，增添原料供應多元與平衡成本等調整機制。其中，SM、PP是新切入領域，前者可就近供應台達化（1309）中山廠，後者則可支援中長期高值化應用發展。

台聚、亞聚EVA/LDPE（低密度聚乙烯）各年產15萬噸，EVA線產線涵蓋發泡級、熱熔膠級及太陽能級；近年逐漸擴大PV光伏膜用料及高端發泡用料市場，強化收益動能。

配合古雷煉化一貫廠將在年底完工，分階段投產，台聚、亞聚合資4600萬美元成立石化產品銷售公司，卡位中國EVA內銷市場。

(工商 )