第18屆台灣同志遊行今年在台北市政府前市民廣場登場，主題為「成人之美」，主辦單位「台灣彩虹公民行動協會」預估，因外國朋友今年無法前來台灣參加，人數約是去年的6至7成，估計落在13萬至15萬人。

除了各路線領頭的遊行花車外，今年的遊行舞台表演活動更以人體概念呼應主題，表演者將代表不同的身體部位集結呈現「成人之美」。因為新冠肺炎疫情，今年有許多外國朋友無法到場參與，主辦單位透過 Google 的協助，將在 YouTube 官方頻道全程直播，希望透過無國界的直播讓世界各地朋友一同感受這場成人之美。

而為配合政府防疫政策，台灣彩虹公民行動協會呼籲參與現場活動的民眾遵守防疫守則，自主管理體溫並在無法保持社交距離時全程佩戴口罩。

今年的遊行路線將分為南、北兩路線，同時於下午 2 時從臺北市府廣場起走出發，繞行市區之後返回台北市政府廣場。其中，北路線（紫色、橙色、紅色）將繞行仁愛路、敦化南路、忠孝東路、逸仙路，回到市民廣場；而南路線（藍色、黃色、綠色）則將從仁愛路左轉 光復南路，行經信義路、敦化南路，最後再經仁愛路回到市民廣場；雙路線將包含 NGO 頭車以及同志友善企業，共 23 輛色繽紛的花車將一同驕傲起走。

(中時 )