20201028《旗開得勝》負債百萬到坐擁五千萬資產 公開十方的財富自由理財術！

理財達人「十方」李雅雯原本是一名國文老師，結婚時老公身上背著大伯的卡債，使兩人不得不借錢結婚，十方生小孩後，娘家又遭遇家變火災，讓十分開始正視理財這件事，她也分享自己曾親眼目睹兩位同是月薪3萬6的護士，其中一位靠著好頭腦和勤儉理財，10年後翻身存到1000萬的故事。

由張啟楷主持的《旗開得勝》新一集請來「十方」，她透露29歲時是人生轉捩點，原本是月光族的她，嫁給了背大伯卡債200萬的老公，資產幾乎是零，兩人只好借錢買喜餅、辦婚事，自己以為還年輕可以扭轉一切，沒想到生產當媽後第10天，娘家竟發生火災。

為了孩子不能跟自己一樣被錢追著跑，開始全心全意去理財。（圖／旗開得勝）

十方後來為母則強，不希望孩子因為她得過窮困生活，便從單純的國文老師開始學理財，也自學股票、記帳等方式，她記帳記了7年，又看了很多理財書，看新聞邊學習股票，知識越塞越多，也因為這些經驗改變用錢方式，漸漸從收入零到小有存款。

投資小白做了很多功課，一進場仍慘賠，終找到投資心法，化危機為轉機。（圖／旗開得勝）

十方分享，自己過去在醫院附近有一戶小公寓，租給兩位月薪都是3萬6的護士，後來她打算賣出，其中一位護士A就跑來找她，希望跟她買下，但A連頭期款80萬都付不出，只能反跟十方借60萬，十方透露，後來A從租客變成房東，自己搬到最小的房間，其他兩間租給別人，還提高租價，10年過去A翻身存到1000萬，也還了學貸，讓她大讚這小女孩真的很厲害。

(中時新聞網)