蘇揆日前在桃園表示，對於中國採砂船違法越界盜採海砂絶對依法嚴辦，「船拍賣、人法辦」。行政院會上午火速修法，通過加重刑責，將違法刑度由「5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣5000萬元以下罰金」，加重至「處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬以下罰金」。

行政院會上午通過內政部及經濟擬具的「中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法」、「土石採取法」修正草案，增訂未經許可，在我國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，將加重刑度。

蘇揆表示，近年來中國抽砂船長於我國海域非法盜採土石，破壞台灣海洋環境與自然生態，侵蝕海洋國土，日前在馬祖海域更變本加厲，「數量多到幾近圍島」，海巡艦艇光今年迄今，驅離中國抽砂船就已達近4千艘次。

蘇揆說，他已明確宣示，對於中國採砂船違法越界盜採海砂絶對依法嚴辦，「船拍賣、人法辦」。為賦予執法人員更有效嚇阻工具，同時解決沒收船舶或設備的保管問題，這次修正2法案，針對在我國海域未經許可採取土石行為者加重處罰(提高到1年以上、7年以下，得併科8千萬元以下罰金)，並增訂供犯罪用之船舶或其他機械設備，經判決沒收確定，得視需要加以拍賣或變賣，或專案報准妥速處置没收物的規定。

(中時 )