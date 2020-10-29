面試聊得來就穩上？一名網友分享，去面試工程師，與人資和主管相談甚歡，薪資福利也都有共識，暢談2小時後離開，原以為自己穩上了，結果卻遲遲沒收到通知，讓他很納悶「難道主管都很閒？」貼文也引發網友討論，沒正式offer都不穩，也有許多人說。其實老闆可能只是很無聊，聊個天打發時間而已，真的要用你，就不會講這麼多。

網友在PTT上發文分享，他正在找尋人生第一份工作，之前去面試工程師，人資先問了半小時之後換主管過來，看完履歷好像對他很感興趣，便開始向他介紹公司業務、進公司的職涯發展，講的不夠過癮，最後還帶他去另間辦公室播放PPT給他看。

原PO表示，公司福利、薪資的部分，彼此也有共識，主管最後還超親切的與他握手、目送他離開，因此他回家後還想著「這次應該穩了！」結果一個月過去都沒收到通知，讓他超納悶「主管是太閒還是怎樣？會跟一個沒興趣的人聊了快2小時?」

貼文引發網友討論，「說不定你之後有人聊三小時，外加一起去吃晚餐」、「只是當下那個時間點最穩的」、「沒正式offer都不穩」、「沒認識的介紹也有差，人家都內定好了，你卻不知道」、「我之前有面試一個聊天聊了2小時，結果面試才60分」。

其中許多網友指出，「主管只是在當薪水小偷」、「今天下午只排一個 又不是很難聊 就打發時間」、「一天聊四個輕鬆就下班了，超爽」、「他只是無聊想聊天而已」，也有人認為，「很確定錄取你，就不會聊那麼多」。

(中時新聞網)