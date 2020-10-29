歐洲政府提供優惠補貼鼓勵消費者購買電動車，帶動歐洲地區電動車銷量，歐洲電動車需求增溫，對導線架廠—順德(2351)、界霖(5285)及散熱廠—健策(3653)等營運將有正面助益。

今年歐洲車市如全球車市一樣飽受新冠肺炎疫情衝擊，各國封城抗疫、車廠停工讓歐洲車市一度陷入停滯，儘管歐洲疫情持續延燒，歐洲車市逐漸回穩，尤其是電動車部分，在歐洲實施嚴格的二氧化碳排放量規劃及歐洲政府補貼政策鼓勵消費者購買電動車，讓歐洲電動車銷售超越大陸，打破中國為全球第一大電動車市場地位。

DIGITIMES Research表示，歐洲政府為鼓勵消費者購買電動車，亦提供相當優惠的補貼政策，德國電動車補貼金額每台最高達9,000歐元，法國及義大利電動車最高補貼金額分別為7,000歐元、6,000歐元，亦即補貼後，歐洲消費者可以平實價格購得電動車款，甚至低於一般油車價位；以熱銷車款雷諾Zoe為例，補貼前售價為3.2萬歐元，補貼後僅2.3萬歐元。

根據歐洲車協會統計，2020年前3季歐洲電動乘用車銷售前10國合計銷量年增率達98.9%、滲透率提升至9.8%，主因之一為歐盟於2020年起實施嚴格的碳排限制政策，即二氧化碳排放量均值需降至95克/公里，加速車廠銷售低碳排的PHEV、BEV電動車款；另外歐洲國家為抑制油車銷售，徵收高額的燃油稅費，使得歐洲國家汽油價格高於全球均價甚多，介於25~85%。

從歐洲汽車製造商協會及各國官方統計，DIGITIMES Research分析師林芬卉推估，由於歐洲實施嚴格的二氧化碳排放量規範、加油費用高於充電費用、提供消費者高額補貼、車企加速電動化轉型等，2020年前3季歐洲地區電動乘用車銷量可達77.9萬台，超越原居全球首位的中國大陸市場。

觀察歐洲地區暢銷電動車款包含歐系Volkswagen及雷諾、美系Tesla、韓系現代、日系日產等，續航里程多落在330~500公里之間，搭載電池容量在70KWh以下，主要銷售對象為城市間通勤者，而補貼前價格多落在3萬~4.4萬歐元間，對當地一般消費者而言入手相當容易，亦為車企加速朝電動化轉型的關鍵。

隨著歐洲電動車需求增溫，也讓今年上半年受車市不佳之苦的順德、界霖及健策營運受惠，順德9月合併營收回升到7.62億元，年成長10%，為今年以來單月新高，累計前9月合併營收為61.18億元，年減8.49%。

界霖車用導線架產品客戶涵蓋日系和歐系車廠，第3季合併營收為9.94億元，界霖董事長蔡上元表示，隨著車用導線架拉貨力道增強，業績可望自10月開始增溫，第4季業績可比第3季好。

健策深耕車用領域多年，產品從原有車用LED導線架逐步發展至電動車逆變器IGBT(絕緣柵雙極電晶體)水冷散熱模組，由於IGBT主要功能為電動車逆變器功率模組的散熱冷卻，提高逆變器效率與壽命，使馬達穩定運轉，在各國力挺電動車政策下，讓IGBT前景看好，成為健策營運成長重要推手。

健策9月合併營收為5.71億元，年成長16.46%，累計前9月合併營收為51.32億元，年成長29.56%。

(時報資訊)