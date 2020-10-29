台中市文心路和台灣大道路口交通流量大，上下班尖峰時間常要停等2至3次紅綠燈；車流量多機車族鑽來鑽去險象環生。市議員林祈烽建議，交通局應規劃在文心路雙向設置汽機車右轉或機車直行優先車道，讓用路人明確遵行規定；交通局長葉昭甫說，將請業務單位針對重點路口車道線位置來做檢討。

林祈烽指出，他經常行經文心路和台灣大道路口，遇到上下班尖鋒時間，塞車情況就變嚴重，在文心路南北向停等紅綠燈的車流，往往都會漫延到四川路和大墩二十街口，如果車流量再大一些，甚至就會再塞到下一個路口過去。

林祈烽說，文心路南北向的車道寬闊，除了最內側車道禁行機車外，沒有所謂的機車專用或優先車道，只要前面是紅燈，就可以看到機車騎士在車陣中鑽來鑽去，為的就是要騎到最前面的停等區，等到綠燈時，要右轉的車輛可能又因行人在班馬線通行，所以無法在第一時間右轉，然後一堆車輛就卡住無法動彈，運氣好的，可能等第2次綠燈就可通過，運氣差的，可能就要等到第3次的綠燈。

林祈烽表示，為解決這問題，也保障汽機車駕駛的安全，他和施志昌議員建議，交通局應該在文心路設右轉車或直行機車優先道，讓用路人可以清楚辨識，選擇應該走的車道，避免機車在路口車陣中鑽行，右轉的車輛也不會在路口和要直行的機車搶道。

葉昭甫表示，文心路和台灣大道都是大流量的道路，據交通局觀察，不管是左右轉或直行的比率都很高，在近路口20～30公尺處，繪設機車優先道，讓機車族群能知道他的路權，最右側再來看是否規劃汽機車右轉道。

林祈烽強調，台中有幾處重大路口都有類似的問題，交通局應隨時滾動式檢討各路口的交通狀況，來做規劃和改善工作；如果可以比照惠中路的百貨公司專用道來繪設清楚標線，供要直行的機車或右轉車遵行，應該可以減少許多交通意外發生。

(中時 )