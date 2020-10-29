蔡政府8月宣布開放萊豬、萊牛，明年元月起就能輸台。民進黨立委林淑芬表示，開放進口後，產地虛偽造假是執行面的一大難題，建議衛福部比照美牛，從最上游開始管理，限定特定幾家優良的肉品廠、屠宰場進口，將風險縮小，才能減少後續一旦發生標示不實事件時，裁罰上的爭議。

新竹某排骨店過去曾被政府檢出肉品含有萊克多巴胺，但業者表示，肉品是從另一家業者那裡進口，該業者則表示，是上游另一家業者的錯，最上游的業者卻說，沒有證據顯示排骨店只跟他們進貨。最終，挨罰的卻是最下游的排骨店。

林淑芬表示，2012年開放美牛後，國內的裁罰案件相當少，8年以來散裝食品挨罰件數為0件，散裝加包裝加直接供應廠商則有20件，原因是微罪不罰、口頭勸導改進。

美豬開放進口後，產地虛偽造假是執行面的一大難題，林淑芬表示，政府應該比照美牛，從最上游開始管理，例如限定100到200家特定優良的肉品廠、屠宰場等業者進口，將風險限縮，另也要研議是否將刑責入法。

(中時 )