MSCI攜手國泰投信發行ESG概念ETF叫好叫座，國泰台灣ESG永續高股息ETF自7月掛牌以來規模扶搖直上，最新已突破210億元，MSCI董事總經理暨亞太區業務部總裁林偉傑指出，ESG投資概念在新冠肺炎疫情干擾中，不只抗跌、還能創造收益，是投資人與機構法人趨之若鶩兩大主因。

林偉傑接受專訪時表示，儘管過去數據顯示ESG指數表現不只抗跌，長期下來能創造不錯回報，但部分投資者難免仍有疑慮，這次因為新冠肺炎疫情干擾，市場環境相當不穩定，ESG卻能以穩健風格成為資金避風港，再次證明以ESG作為投資決策因子，確實有創造回報的機會。

其次，MSCI與國泰保續溝通，考量低利率環境，全世界投資人都在追求收益，國泰台灣ESG永續高股息ETF產品設計還納入高收益優點，林偉傑認為，抗震與收益兩大因素加起來，是ESG概念產品能博得資金青睞的重要原因。

更重要的是，ESG的範圍涵蓋廣闊，氣候風險（climate risks）現成為目前最引人關注的新焦點。

林偉傑認為，氣候變遷是每個個人、每家企業都必須面對的問題，無迴避空間，很多企業或機構法人在評估資產時，也要納入這項變數。MSCI於2019年收購瑞士的Carbon Delta公司，該公司專注在環境金融科技與資料分析，具有全球最先進的氣候模擬能力，MSCI採用Carbon Delta的方法，可以精算出任何上市公司或資產面臨氣候變遷時的影響，而不只是空泛言論。

考量自2016年聯合國宣布2030的永續發展目標SDGs開始，全球氣候變遷等問題日益嚴重，企業在未來十年面對各種挑戰，如何因應趨勢，透過ESG創造更多投資價值，MSCI與CFA Society將於11月19日舉辦「MSCI CFA Society永續主題論壇」為連續第二年以聯合主辦單位形式參與在台企業永續論壇。

會中將由MSCI ESG研究部執行董事王曉書、MSCI台灣區業務副總裁陳彥霓聯同業界永續專家，探討ESG未來十年的趨勢，以及如何在不確定的大環境中保持優勢。

(工商 )