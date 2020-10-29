第3季經濟成長率，明天即將公布，行政院長蘇貞昌今天在行政院會暗示有佳音，公布的結果可能超過「保2」。

蘇揆上午在聽取「推動振興消費措施現階段成果」報告後主動表示，今年上半年我國經濟成長率0.78％，是亞洲四小龍唯一正成長，第三季經濟成長率，明天就要公布了，先前主計總處預估可望保2，「我們樂觀期待會有更好的表現」。

蘇揆並說，台灣守住疫情、紓困振興及時到位，在政府及國人共同努力下，最近幾個重要的經濟指標，都有很亮眼的成績，8、9月的出口值，連續突破300億美元大關，累計第3季出口值達900億美元，創下歷年單季最高；9月份的外銷訂單，不只「連7紅」，年增近10％，訂單金額更突破500億美元，創下歷年新高，累計第 3 季外銷訂單同樣創下歷年同季新高。

蘇揆表示，台灣在疫情下自立自強，展現堅韌之島的特質與能耐，外商也看好台灣，紛紛加碼投資台灣。除了Google在台設置第三座資料中心，台灣成為其亞太地區最大的軟硬體基地外，本週一（10／26），微軟也宣布投資台灣的新計畫，要進一步發展台灣成為其海外最大的雲端研發中心，預估將帶來超過3000億元的產值，創造3萬個就業機會。

主計長朱澤民本月初在立法院說，從7、8月出口、工業生產及零售皆比去年同期成長來看，今年第3季經濟成長率與主計總處預測的2.01％差不多，全年1.56％的預測也應該可以達成。

(中時 )