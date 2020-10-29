受疫情影響，宅在家的時間拉長，同步帶動線上學習熱潮，透過網路就能輕鬆一鍵學習、充實自我。線上科技學習平台Hahow好學校與Today at Apple共同推出「好創意好生意」系列免費線上課程，由Hahow共同創辦人暨執行長江前緯領軍獨家剖析創業心法、暢談品牌經營，同時也特別邀請多位台灣創意界出色的專業人士透過一系列藝術設計、空間攝影和獨家限定的內容，於四堂直播與三堂線上課程分享各種精彩技巧，發掘打造好生意的好創意。11月14日至12月5日每週六邀請你加入直播與講師互動，一起用Apple裝置探索設計與影像的魅力，透過令人眼睛一亮的創造力為品牌注入嶄新可能。

Today at Apple與Hahow好學校共同合作「好創意好生意」課程。（Hahow提供／黃慧雯台北傳真）

運用科技實踐創意好點子！在這次精心設計的「好創意好生意」免費線上學習課程中，Hahow好學校共同創辦人暨執行長江前緯將獨家分享創立台灣線上學習平台領導品牌的心路歷程，以分享經濟的創新思考打破既有傳統學習模式，探索多元學習的可能性。

只用手機也能拍出絕美照片！商業攝影師Ada Lin與曾獲多項國際攝影大獎的專業攝影師趙培均將傳授如何透過iPhone「相機」app拍出超乎質感的「商品情境照」和具有嶄新層次的專業空間形象；IF OFFICE創意總監暨創辦人馮宇則傳授LOGO設計心法，以iPad搭配Apple Pencil的運用，把發想的靈感實際化為視覺圖象，分享設計概念，為品牌創造獨特個性。11月2日起，精彩課程內容也將於Hahow好學校官方平台https://hahow.in上線，全程免費提供學習，激盪創造力與潛能。

作為參考，想參加本系列線上課程，使用者需要有電腦、筆記型電腦、行動或平板等任一裝置，以及穩定的網路連線，並安裝好 Cisco Webex Meetings app。請在課程時間開始前 5 分鐘加入。

(科技)