1989年8月23日，金馬人民首次走上街頭爭取金馬解嚴。（取自馬祖之光，陳永富提供）

金門、馬祖走過長達36年的軍管歲月，資深媒體人陳永富的新作《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》記錄那段「小心匪諜就在你身邊」電燈要蓋燈罩、球類連乒乓球都要編號，照相機、收音機更是嚴格管制，也不能穿白衣到海邊的日子，希望讓發生在兩島許多家破人亡、妻離子散的大時代故事，不會淪為光陰下失落的歷史。

1956至1992年間，金馬實施戰地政務，處於黨政軍合一的絕對威權時代，不但「全民皆兵」，連食衣住行育樂都被嚴格控管，在思想高度戒嚴下，白色恐怖橫行，冤假錯案層出不窮，行政院金馬聯合服務中心特委由資深媒體人陳永富撰述《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》，趕在金馬解除戰地政務28周年的11月7日出版，為那段鎖島軍管下的受害個案留下紀錄，也為曾經風起雲湧的金馬人民主運動留下民間觀點及史錄。

金馬戰地政務時期，「全民皆兵」。（陳永富提供）

金馬軍管時期有「證」才通。（陳永富提供）

全書分成世界最長戒嚴與戰地政務實驗、血淚斑斑軍管戒嚴受害人、風起雲湧金馬解嚴前後民主運動、走過軍管解嚴路--民主先鋒心路歷程、解嚴後的金馬民主憲政、歷次金馬解嚴民主運動紀念展等6章共304頁，約15萬字，為至今唯一較完整記錄金馬地區從軍管戒嚴→戰地政務實驗→解除戒嚴與戰地政務→回復民主憲政的金馬近代爭取解嚴民主運動史錄。

1991年5月7日，金馬人到立法院反對軍方二度戒嚴。（取材自馬祖之光，陳永富提供）

金馬軍管時期，也有返鄉「黑名單」。（取自《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》）

曾服務於聯合報系的作者陳永富蒐集和整理政府、民間史料外，也訪談馬祖、台灣、金門3地推動民主運動人士及白色恐怖案受害者本人或親屬，盡可能的拼湊、補實那段即將被遺忘的歷史，他期待本書能做為發掘更多金馬軍管時期史料的開端。

資深媒體人陳永富的新作《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》，記錄一段大時代的故事。（陳永富提供）

11月6日，金馬解嚴28周年前夕，當天下午3至5時，行政院金馬聯服中心將在新北市新店北新路2段228巷2號（福建省政府台北辦事處原址）舉辦《戰地36-金馬戒嚴民主運動實錄》新書發表會，同時並有《金門報導》復刊再出發與紀念馬解嚴28周年活動。

(中時 )