國1台南路段永康、大灣、台南等3處交流道，近日因更改出口預告標示，引發民怨，就連交通部長林佳龍都在臉書表態「身為台南女婿也是一頭霧水」。高公局今日公布修正案，將以交流道所通往之行政區名標示，譬如「永康｜台南市北區」等，預計2周內完成。

高公局表示，經檢討國1銜接台南都會區永康、大灣、台南3處交流道出口預告標誌內容，原本即有行政區名、路街名及舊台南市名，出口門架標誌又有同時標示「台南」右出及直行之情形，後有用路人反應易混淆，因此規劃將該3處交流道出口改標示為中正北路、復興路及中山路。修改後，又存有「一路多名」及「一名多路」之情形，當地民眾認為，以路名標示反而不清楚。

經高公局與台南市交通局協商溝通後，決議以最小變動方式來指引，該3處出口預告標誌，將依交流道所通往的行政區名來標示，同時將「台南」交流道更名為「仁德」交流道，即永康交流道標示「永康｜台南市北區」、大灣交流道標示「大灣｜台南市東區」及仁德交流道標示「仁德｜台南市東區」。

因應新北、桃園、台中、台南升格直轄市，轄內交流道均屬於該市區範圍內，依據《道路交通標誌標線號誌設置規則》107條規定，高速公路於交流道密集之都會區可設置出口處街名里程標誌。

經高公局檢討國道位於直轄市境內交流道出口預告標誌內容，除台北市、高雄市境內交流道已採路街名標示外，新北市境內交流道原已採行政區地名標示，且新北市板橋區也需經由台64及台65銜接；桃園市境內尚保留「桃園」區名，另目前刻正辦理「國道1號桃園交流道動線改善工程」，尚無需採路街名標示。

台中市及台南市升格後並無「台中區」或「台南區」地名，且出口均有銜接之市區道路，因此先針對台中及台南都會區交流道出口預告內容調整。

(中時 )