光芒今年季後賽最搶眼的選手是年僅25歲的「恐怖菜鳥」阿羅薩雷納（Randy Arozarena），但他其實去年還在紅雀隊，今年初才被交易到光芒，阿羅薩雷納季後賽狂敲10轟，一舉打破大聯盟紀錄，讓前東家紅雀相當後悔當初放走這名潛力強打，總裁摩澤利亞克（John Mozeliak）受訪也說相當遺憾。

阿羅薩雷納今年季後賽敲出29安、10轟，雙雙破大聯盟紀錄，另有14打點，打擊率高達3成77，寫下新的菜鳥傳奇，今年季初他還是默默無名的球員，甚至還曾確診新冠肺炎錯過前一個月賽季，但他在季後賽一次又一次的強打表現讓球迷驚艷。

「我本來擁有這名好打者，這全都怪我。」摩澤利亞克被媒體問到有關今年休季的計畫時說。紅雀早在2016年就在墨西哥簽下阿羅薩雷納，他是古巴人，從家鄉坐橡皮艇驚險挺過海上漂流後，才成功叛逃到墨西哥，2019年時曾上大聯盟短暫出賽過，不過今年季初由於紅雀外野好手多，因此才與馬丁尼茲（Jose Martinez）一起被交易到光芒。

但誰也沒能想到阿羅薩雷納在10月能成為萬眾矚目的球星，甚至獲選美聯冠軍賽MVP殊榮。摩澤利亞克沒有後悔藥可以吃，「我們會重新審視自家農場新人的排名，確保以後不再發生類似情況。」由於今年是縮短賽季，因此阿羅薩雷納還有角逐2021年最佳新人獎的資格，紅雀明年恐怕還會繼續後悔。

(中時 )